BMW почала виробляти електросамокати

Компанія BMW, яка добре відома виробництвом машин, буде випускати під своїм брендом електричні самокати. Це буде спільний проект із виробником самокатів Micro Mobility.

Як сказано на сайті компанії, модельний ряд BMW Micro-Mobility включає три самокати різних цінових категорій:

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BMW E-Scooter — 799 євро (32 100 гривень); BMW City Scooter — 200 євро (5 800 гривень); BMW Kids Scooter — 120 євро (3 500 гривень).

BMW E-Scooter зможе розганятися до швидкості 20 км/год і проїжджати на одному заряді до 12 км. У електросамоката дві незалежні гальмівні системи на передньому і задньому колесах. Його маса становить 9 кілограмів.

BMW E-Scooter коштує 800 євро

При цьому версії BMW City Scooter і BMW Kids Scooter – це дитячі моделі, які розганяти можна лише за допомогою ніг.

Новинка надійде у продаж у вересні цього року.

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