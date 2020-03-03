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BMW показала концепт свого нового електромобіля – конкурента Tesla Model 3

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BMW показала конкурента Tesla Model 3 / BMW

Оскільки щорічний автосалон в Женеві скасований, автовиробники переключилися на віртуальні прем'єри. Компанія BMW 3 березня представила концептуальний електромобіль i4.

До кінця 2021 року німецький виробник розраховує виготовити мільйон серійних седанів BMW i4.

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Особливості нового електромобіля від BMW

Машина побудована на новій платформі, яка є універсальною для електромобілів, автомобілів з ДВС і з гібридними силовими установками. Гнучкість платформи дозволить в цьому році випустити акумуляторну версію популярного позашляховика X3, а також футуристичний автомобіль iNext.


BMW i4 збудована на універсальній платформі

Що стосується седана BMW i4, він позиціонується як прямий конкурент Tesla Model 3. У концепті використовується трансмісія eDrive п'ятого покоління і електродвигун потужністю 390 кВт. Він зможе розганяти машину з 0 до 100 км/г приблизно за 4 с.

Максимальна швидкість буде дорівнює 200 км/г. Місткість акумуляторної батареї становить 80 кВт/год, чого повинно вистачати, щоб проїхати без підзарядки до 600 км.


Футуристичний салон нової BMW i4

В оформленні салону звертає на себе увагу вигнутий дисплей, інформація на якому змінюється в залежності від режиму роботи. Планується, що дисплей і інші особливості дизайну збережуться і в серійних седанах.

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Електромобілі BMW i4 будуть випускатися на підприємстві в Мюнхені. До кінця 2021 року виробник має розраховує виготовити 1 мільйон штук.

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Автор: Михайло Года
Теги: BMW Електромобілі Tesla Авто Новини Техно Техно Ґаджети
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