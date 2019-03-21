Boeing відклала на три місяці запуск нового корабля до МКС

Американська компанія Boeing відклала на три місяці безпілотний запуск корабля CST-100 Starliner до Міжнародної космічної станції. На такий же термін відкладено і пуск корабля з екіпажем.

Раніше терміни першого безпілотного запуску корабля CST-100 Starliner були змінені з березня на квітень 2019 року. Телеканал NDTV повідомив, що при цьому графік першого польоту корабля з екіпажем був залишений без зміни – він запланований на серпень 2019 року.

Читайте також: Над територією Росії вибухнув великий метеорит

З 2011 року до Міжнародної космічної станції з пілотованих кораблів літали тільки російські кораблі "Союз". Вони доставляють російських, американських та інших членів екіпажу МКС. У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробили компанії SpaceX і Boeing. Корабель Crew Dragon компанії SpaceX був запущений до МКС 2 березня і вперше пристикувався до станції 3 березня.

Його відстикування відбулося 8 березня. Корабель після спуску на парашуті приводнився в Атлантичному океані. У липні може відбутися запуск корабля з пілотами Бобом Бенкеном і Дугом Херлі на борту, після чого в NASA ухвалять рішення про сертифікацію Crew Dragon для регулярних польотів.

Що відомо про CST-100 Starliner?Проектований американський частково багаторазовий пілотований транспортний космічний корабель, що розробляється компанією Boeing в рамках "Програми розвитку комерційних пілотованих кораблів", організованою і фінансованою NASA. Апарат в перспективі буде використовуватися для доставки вантажів і екіпажу – CST-100 зможе перевозити команду з 7 осіб. Передбачається, що апарат доставлятиме екіпаж на Міжнародну космічну станцію.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно