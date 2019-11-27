Хто такий Борис Патон: біографія видатного українського вченого

27 листопада 2019 року видатному українському вченому Борису Патону виповнився 101 рік. Ім'я Бориса Патона відоме далеко за межами України, адже під керівництвом науковця та за його безпосередньої участі розгорнули масштабні дослідження, які стали основою нових видів зварювання.

Журналісти Техно 24 підготували для вас біографію українського науковця.

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Дитинство та юність Бориса Патона

Борис Патон народився 27 листопада 1918 року в сім'ї академіка Євгена Патона у місті Києві. Перші місяці життя майбутнього науковця припали на часи громадянської війни в Україні.



Батьки Бориса Патона

Дитинство Патона пройшло в атмосфері технічнічної "творчості", саме це в майбутньому й визначило сферу зацікавленості юнака. Батько був для Бориса, як і для брата, найголовнішим прикладом і наставником. Саме він заразив його наукою. Виховання в сім'ї було суворим.

Працювати повинні були всі. Хтось на роботі, хтось в школі, університеті або інституті. Це дуже допомагало потім у дорослому житті. Знаю по собі. І я за це дуже вдячний своїм батькам,

– розповідав Борис Патон.



Борис Патон в дитинстві

Крім того, він зазначав, що від батька успадкував любов до незалежності, гордість, не сумісну із запобіганням перед начальством, сильно розвинений практицизм, поспіх в роботі, вимогливість до підлеглих і до себе теж, наполегливість у здійсненні поставленої мети.

Після закінчення школи Борис Патон пішов навчатися до Київського індустріального інституту (нині Київський політехнічний інститут імені Ігора Сікорського). Під час навчання остаточно визначилося коло інтересів майбутнього академіка. Пов'язані вони були з дослідженнями, що проводилися в Електрозварювальній лабораторії ВУАН, заснованій та очоленій Євгеном Патоном.



Борис Патон з братом та батьком

У 1934 році на базі цієї лабораторії було створено інститут, відомий тепер як Інститут електрозварювання ім. Євгена Патона Національної академії наук України. З часом цей інститут став для Бориса Патона другим домом.

Закінчення навчання та початок дослідницької діяльності

Закінчення інституту збіглося в часі з початком війни. Борис Патон за розподілом поїхав до міста Горького – на завод “Красное Сормово”, де працював інженером електротехнічної лабораторії.

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Але 1942 року його перевели до Нижнього Тагіла, куди евакуювали Інститут електрозварювання, на який були покладені завдання щодо технологічного забезпечення виробництва бронетехніки, зокрема славнозвісного Т-34 – найкращого танку Великої Вітчизняної війни. Борис Патон узяв активну участь у розробці та впровадженні технологічної новації, якій судилося кардинально змінити весь технологічний цикл, – автоматичного зварювання броні під флюсом.



Борис Патон в молодості

В 1945 році Борис Патон захистив кандидатську десертацію за темою "Аналіз роботи зварювальних головок і засобів їх живлення при зварюванні під флюсом".

Ще одну докторську дисертацію науковець захистив в 1952 році за темою "Дослідження умов стійкого горіння зварювальної дуги і її регулювання".

Після смерті батька в 1953 році Борис Патон очолив Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона. З 1962 року Борис Патон – Президент Академії наук Української РСР (потім Національної академії наук України). Цю посаду науковець обіймає і по цей день.



Борис Патон

Цікаві факти з біографії Бориса Патона

Предки Бориса Патона походять із Західної Європи і займалися кораблебудуванням. Серед прадідів Патона були генерали, контр-адмірали, прокурори, придворні радники та дипломати.

Борис Патон розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу за допомогою пучка променів. Цей винахід здатний різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття. Учені в Києві створили апарат "Вулкан", на якому в 1969 році вперше у світі випробували технології зварювання на космічному кораблі "Союз 6".

Інститут електрозварювання у співпраці з Інститутом хірургії і трансплантології імені Олександра Шалімова НАМН України та Центральним госпіталем СБУ створили обладнання для електрозварювання живих тканин. Для цього провели сотні експериментів, спочатку на видалених органах і на тваринах. За цей метод колектив авторів у 2004 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.



Борис Патон в 1950 роках

Один із мостів через Дніпро у Києві названий на честь батька Бориса Патона, Євгена Оскаровича Патона. Оскільки він був проектувальником цього першого у світі суцільнозварного місту завдовжки 1543 метри. Батько разом із синами Борисом та Володимиром першими випробовували міст, проїхавши по ньому на службовій машині.

У 1982 році у Києві, перед будівлею Національної академії наук України, відкрили бронзовий бюст Борису Патону. Це сталося після того, як вчений двічі отримав звання Героя соціалістичної праці. Сам Борис Патон просив про демонтаж пам'ятника, але його клопотання відхилили.

Борису Патону пропонували очолити Академію наук СРСР у Москві, але він відмовився. Вчений був переконаний, що має працювати саме у Києві, у батьківському Інституті електрозварювання та українській Академії наук.

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Борис Патон був проти будівництва 3 і 4 реакторів ЧАЕС через близькість до Києва. Однак після аварії академія наук долучилася до її ліквідації.

У листопаді 1998 року Борис Патон першим отримав звання Герой України. Цю нагороду за кілька місяців перед тим заснував президент Леонід Кучма в 1998 році. Звання вчений отримав "за самовіддане служіння науці, визначні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії, що сприяли визнанню й утвердженню авторитету вітчизняної науки у світі".

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