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Bosh представила холодильник із функцією розпізнавання продуктів: деталі

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Bosh Home Connect Fridge / Bosh

Розумні холодильники із підключенням до інтернету – не рідкість, однак компанія Bosh вирішила піти трохи далі. Новинка під назвою Home Connect Fridge отримала функцію моніторингу продуктів в режимі реального часу та може запропонувати користувачеві рецепт із наявних в холодильнику продуктів.

Особливості холодильника

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В основу прошивки холодильника лягли алгоритми додатка Chefling. Спочатку він давав змогу лише сканувати штрих-коди продуктів за допомогою смартфонів і пропонував готові рецептів, але тепер ця функціональність доступна без ручного введення, повідомляє CNET.

Модель оснащена двома цифровими камерами, одна з яких моніторить основний простір холодильника, а друга – полку на дверцятах. Компанії спільно розробили програмне забезпечення, що дозволяє швидко розпізнавати різні типи продуктів.

Презентація Bosh Home Connect – дивіться відео

 

Після вибору рецепта додаток може попередньо розігріти духовку до потрібної температури, якщо в будинку є сумісна модель виробництва Bosch з функцією Home Connect. При необхідності можна розширити кулінарний каталог програми, завантаживши додаткові рецепти з мережі.

Огляд інноваційного холодильника Bosch – дивіться відео

Дата старту продажів та ціна

Продажі холодильника вже стартували в Європі, дата початку глобальних поставок і регіональні ціни новинки будуть оголошені пізніше.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Побутова техніка Новини Техно
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