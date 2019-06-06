Boston Dynamics запропонувала цікаве використання робопсів

Компанія Boston Dynamics анонсувала початок продажів незвичайних роботів серії SpotMini. Незважаючи на компактні габарити, кілька таких "робопсів" здатні зсунути з місця вантажівку.

Втім, у розробників виникла куди більш екстравагантна ідея щодо майбутньої кар'єри свого дітища, повідомляє.

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Що пропонують роби із робопсами? Після короткої демонстрації можливостей робочого прототипу президент Boston Dynamics Марк Райберт розповів про своє бачення використання декількох роботів в якості персонажів для мережевої гри.

Демонстрація робота SpotMini – дивіться відео

Він продемонстрував відео, в якому чотири SpotMini, які билися за м'яч під керуванням реальних гравців. Глава компанії також зазначив, що при необхідності «робопес» може використовуватися і в інших цілях.

Ми ведемо переговори з значною кількістю будівельних компаній. У нас є і деякі інші багатообіцяючі розробки, в тому числі для роботи у ворожому середовищі, де вартість людської праці дуже висока,

– зазначив Райберт.

Дата старту продажів та ціна. Роздрібні продажі чотириногих роботів, за словами президента компанії, почнуться до кінця поточного року, ціна SpotMini буде оголошена пізніше.

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