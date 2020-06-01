Раніше 24 канал писав, що у Великобританії деякі люди нажахані впливом інтернету 5G. Мережу навіть звинувачували у причині коронавірусу. Зараз навіть почали продавати спеціальні флешки, які начебто захищають від 5G.

Як пише BBC, цю флешку пропонують підключити до ноутбука або просто поставити біля смартфона – цього достатньо, щоб "захист" запрацював.

До теми Наскільки небезпечною для здоров'я є мережа 5G

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Ця чудо-флешка отримала назву 5GBioShield (5GБіоЩит). Випускає продукт компанія "Ініціатива Біощит".

До речі, флешка недешева. За неї просять 283 фунти (це близько 350 доларів або 9300 гривень). При цьому комплект з трьох флешок можна замовити зі знижкою.

Як кажуть її творці, у цьому пристрої використовують "квантову нанотехнологію". Ця технологія, начебто, може захистити як самого користувача. так і весь його будинок.

Протест проти 5G

Звідки з’явилась інформація, що 5G – небезпечна для здоров’я і навіть може спровокувати коронавірус, не дуже зрозуміло. Однак, ситуація моментами набула загрозливих масштабів.

Так, у Великій Британії трапилось кілька підпалів антен 5G. Пізніше інженери компаній, що обслуговували ці антени, почали отримувати погрози.