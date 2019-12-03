Брат відомого наркобарона випустив гнучкий смартфон, який "знищить Apple"

Роберто Ескобар, рідний брат всесвітньо відомого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, представив смартфон Escobar Fold 1. Складаний гаджет на Android по суті є телефоном, який може використовуватися як невеликий планшет.

Характеристики смартфона

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Отож складана новинка отримала 7,8-дюймовий AMOLED-дисплей роздільна здатність якого Full HD+. Власник ґаджета може скласти його навпіл зігнувши дисплей, при цьому по середині залишається доволі значний простір. Щось на кшталт Samsung Galaxy Fold, але набагато суттєвіше.



При згинанні смартфона утворюється досить не малий простір

Серцем Escobar Fold 1 є процесор Snapdragon 8150. Допомагати в роботі йому буде 6 ГБ оперативної пам'яті. За автономність новинки відповідає акумулятор на 4 000 мА-год з підтримкою швидкісної зарядки. Щодо фотоможливостей ґаджета, то на борту є подвійна камера з сенсорами на 16 і 20 Мп.



Новинка обладнана подвійною камерою

Розробка

Представлений ґаджет не є такою вже й новинкою. По суті це лише копія або брендована версія FlexPai, який був одним з перших складних смартфонів.

Принаймні характеристики у цих апаратів однакові, а ось ціна різна. Коштувати Escobar Fold 1 буде всього 349 доларів (8 354 гривень), що фактично робить його найдоступнішим мобільним пристроєм зі складним екраном.

Реклама нового смартфона Escobar Fold 1

Плани у Роберто Ескобара більш ніж амбітні. В інтерв'ю виданню Digital Trends він розповів, що хоче "знищити Apple". За його словами, "вони шахраї, вони обманюють людей і продають непотрібні телефони споживачам із завищеною ціною".

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