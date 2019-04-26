Браузер Google Chrome отримав оновлення

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Google Chrome отримав оновлення
Google Chrome отримав оновлення / itc.ua

Компанія Google представила оновлений браузер Google Chrome 74. Він отримав кілька нових функцій, зокрема підтримка темного режиму. Режим доступний для комп'ютерів під управлінням Windows 10.

Як пише theverge.com, версія оновленого браузера буде доступна для пристроїв на базі операційних систем Windows, Mac, Linux, Android і iOS.

Як запустити нічний режим. Аби увімкнути темний режим, цю тему потрібно активувати в операційній системі. Потім потрібно відкрити властивості ярлика браузера і в поле "Об'єкт" додати рядок "-force-dark-mode".

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Ще одна важлива функція, яку отримав Google Chrome 74, – це захист від виявлення сайтами режиму інкогніто. Її можна активувати на сторінці експериментальних налаштувань chrome: // flags.

Окрім того тепер у браузері стала недоступною можливість відкривати нову вкладку, коли інша сторінка закривається. Такий метод є популярним способом атаки хакерів на ПК.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Google Google Chrome
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