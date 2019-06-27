Браузер Microsoft Edge отримав новий набір функцій: деталі

Компанія Microsoft випустила оновлення для свого браузера Microsoft Edge: тепер браузер підтримуватиме інші мови інтерфейсу. Зауважимо, раніше він підтримував лише мову системи і її неможливо було змінити окремо.

На яких ОС доступна нова функція? Як повідомляє MSPoweruser, тепер же можна увімкнути потрібну мову інтерфейсу в налаштуваннях. Як зазначається, ця функція доступна не лише на Windows 10, але також на Windows 7, Windows 8 і Windows 8.1. Чи є така можливість на macOS поки не повідомляється.

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Як увімкнути нову функцію? Аби увімкнути цю функцію, потрібно перейти в розділ "Налаштування" > "Мови", додати нову мову, вибравши її зі списку, після чого включити опцію "Показати Microsoft Edge на цій мові". Потім потрібно перезапустити браузер, щоб зміни вступили в силу.



В Microsoft Edge з'явилася нова функція

Які мови доступні? Ця функція в майбутньому буде пропонуватися для великої кількості мов, але наразі працює тільки для їх обмеженої кількості.

При цьому відзначимо, що поряд зі змінами мови інтерфейсу є можливість додавати і перевірку орфографії для цих мов, а також вносити окремі слова в словники.

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