Браузер Opera отримав оновлення: розробники додали чимало корисних функцій

Виробник браузера Opera заявив про вихід оновлення Opera 60 з кодовою назвою Reborn 3. Як запевняють розробники. Вони додали ряд корисних функцій, серед яких поліпшений користувацький контроль над конфіденційністю та безпекою та доступ до блокчейн-технології Web 3.

Як пише tehnot.com, із Web 3 у браузері з’явився криптогаманець. Це дає змогу переглядати веб-сторінки і здійснювати транзакції, що базуються на блокчейн-технологіях. Opera також має вбудований VPN.

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Цікаво, що Opera стала першим із популярних браузерів, у якому з’явилася вбудована функція блокування реклами.

Як її активувати. За замовчуванням, функція блокування реклами відключена. Тож потрібно відкрити панель "Просте налаштування" і активувати рядок "Блокування реклами". Після цього браузер почне блокувати рекламу на всіх сайтах.

Opera отримала оновлення

При цьому, якщо ви хочете, щоб на певній сторінці ви таки бачили рекламу, то можна відключити блокування реклами для конкретної сторінки, натиснувши на піктограму блокувальника реклами в адресному рядку браузера.

Де завантажити Opera:

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