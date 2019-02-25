Бренд Nokia випустив смартфон за 99 доларів

Разом із новим флагманським смартфоном Nokia 9 PureView компанія HMD представила новий дуже бюджетний телефон, що отримав назву Nokia 1 Plus.

Характеристики Nokia 1 Plus. Новий смартфон працює під управлінням операційної системи Android Go (спеціально створеної для бюджетних пристроїв).

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Nokia 1 Plus оснащений 5,45-дюймовим дисплеєм із співвідношенням сторін 2:1 та роздільною здатністю 960х480 пікселів. Новинка працює на процесорі MediaTek MT6739WW у парі з гігабайтом оперативної і 8 ГБ постійної пам’яті.

Nokia 1 Plus має слабеньку батарею і камеру

Не може похвалитись новинка і хорошим акумулятором - ємність батареї становить всього 2500 мАг. Основна камера має лише один модуль з роздільною здатністю 8 Мп. Фронтальна камера на 5 Мп.

Ціна. Смартфон буде доступний у трьох кольорах: червоному, чорному та синьому варіантах. Рекомендована вартість бюджетника - 99 доларів (2 800 гривень). Пристрій надійде у продаж на початку березня.

Nokia 1 Plus: відео

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