Британець розробив велосипед, який можна скласти до розмірів валізи

Британський інженер розробив проєкт велосипеда під назвою Tuck Bike. Його фішка у тому, що він може складатися до компактних розмірів валізи. Тож його зручно переносити, або зберігати.

Велосипед створив Алекс Анімашон, який є колишнім проектувальником Jaguar Land Rover і Mobius Motors, передає New Atlas.

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Як складати велосипед

Цей прототип велосипеда можна розкласти, або зібрати до компактних розмірів всього за хвилину.

"Щоб зрозуміти принцип складання коліс, уявіть піцу, розрізану на три шматки. Щоб скласти частину колеса, потрібно взятися за неї, висунути її вбік і накласти на іншу. Повторіть процедуру ще раз – і у вас буде три шматки, що лежать компактно", – каже розробник.

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У розкладеному ж вигляді сектори колеса фіксуються як за допомогою механізму блокування. У складеному вигляді велосипед можна вести, для цього на його корпусі є додаткові маленькі коліщатка.

Ціна

Наразі пристрій перебуває на стадії розробки. За попередніми розрахунками інженера, приблизна вартість Tuck Bike складе від 1600 до 2500 доларів.

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