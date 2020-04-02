24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Британець розробив велосипед, який можна скласти до розмірів валізи

- Читать новость на русском
Велосипед, який можна легко скласти / newatlas.com

Британський інженер розробив проєкт велосипеда під назвою Tuck Bike. Його фішка у тому, що він може складатися до компактних розмірів валізи. Тож його зручно переносити, або зберігати.

Велосипед створив Алекс Анімашон, який є колишнім проектувальником Jaguar Land Rover і Mobius Motors, передає New Atlas.

Цікаво Відео дня: за дотриманням карантину в Тунісі стежать роботи

Як складати велосипед

Цей прототип велосипеда можна розкласти, або зібрати до компактних розмірів всього за хвилину.

"Щоб зрозуміти принцип складання коліс, уявіть піцу, розрізану на три шматки. Щоб скласти частину колеса, потрібно взятися за неї, висунути її вбік і накласти на іншу. Повторіть процедуру ще раз – і у вас буде три шматки, що лежать компактно", – каже розробник.

Унікальний велосипед, який можна скласти: відео 

У розкладеному ж вигляді сектори колеса фіксуються як за допомогою механізму блокування. У складеному вигляді велосипед можна вести, для цього на його корпусі є додаткові маленькі коліщатка.

Ціна

Наразі пристрій перебуває на стадії розробки. За попередніми розрахунками інженера, приблизна вартість Tuck Bike складе від 1600 до 2500 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Новини Техно Техно Ґаджети
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 21:16 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад мільйон людей: карта онлайн
Лікування 506388
сьогодні , 17:04 "Наче епізод Чорного дзеркала": через Zoom стартап звільнив 406 співробітників
IT-бізнес 918
сьогодні , 15:03 Портал з державними послугами Дія офіційно запрацював
Інтернет 3415
сьогодні , 13:06 Samsung купувуватиме свої ж смартфони у користувачів за півціни
Смартфони 1584
сьогодні , 13:48 Уряд розширив список установ, яким можна працювати під час карантину
Новини України 10816
сьогодні , 15:20 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Ґаджети 17311
сьогодні , 11:02 Microsoft Edge став другим за популярністю браузером в світі
Інтернет 540
сьогодні , 17:13 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
Новини України 22174
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Ірина Полицька
1 квітня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года
1 квітня 17:30 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
1 квітня 08:04 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
31 березня 21:00 Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись
Ірина Полицька

Новини
Більше новин
Залиште відгук