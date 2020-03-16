Будь як астронавт: як правильно мити руки в космосі – відео

Одне із найпростіших, при цьому найдієвіших, засобів для захисту від коронавірусу – це миття рук. Про це говорять більшість, знято чимало соціальних роликів. Важливість гігієни рук нам нагадує навіть космічне агентство України.

На сторінці Державного космічного агентства України розмістили відео, на якому канадський астронавт Кріс Гедфілд показує, як миє руки у космосі. Для цього він використовує спеціальний розчин.

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"Зберігаємо спокій, як справжні астронавти", – коментують відео в Агентстві.

Хто такий Крістофер Гедфілд? Він став першим канадцем, який виконав вихід у відкритий космос. Загалом Гедфілд здійснив три космічні польоти: два за програмою Space Shuttle загальною тривалістю 20 і один в рамках довгострокових експедицій МКС-34 і МКС-35. Саме під час останньої місії у лютому 2013 року і було знято це відео.



Гедфілд став популярним завдяки активному висвітленні польоту в соціальних мережах. У травні 2013 року він виклав на Youtube кавер-версію на пісню Девіда Боуї Space Oddity. Ролик став першим музичним відео, знятим в космосі.

Ситуація з коронавірусом

Станом на 16 березня внаслідок коронавірусу померли 6,6 тисяч людей у всьому світі. Одна жертва вірусу – в Україні. Загальна кількість заражених – понад 173 тисячі людей. При цьому майже 78 тисяч людей успішно вилікувались.

Що стосується України, то у нас підтвердженими є 5 випадків захворювання на коронавірус – 4 випадки у Чернівецькій області та один випадок у Радомишлі (ця 71-річна жінка померла).

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