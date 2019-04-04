Буде точно не бойовик: автор гри DOOM поділився деталями щодо нового проекту

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Джон Ромеро
Джон Ромеро / Getty Images

Творець гри DOOM Джон Ромеро працює над новою загадковою грою. Попри очікування фанів, що новий проект буде таким агресивним та брутальним, як і його інші творіння, очільник Romero Games запевнив, що його дітище не матиме ніякого стосунку до бойовиків.

Бренда Ромеро – дизайнер і дружина розробника DOOM – повідомила, що їх студія Romero Games спільно з Paradox Interactive працює над новою грою, передає Variety.

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Ніяких подробиць про сеттінг, терміни виходу або навіть назву поки немає. Публіці довірили лише одну деталь: це буде стратегія – не дарма над новим проектом працюють у співпраці з авторами Crusader Kings 2 та інших помітних представників жанру.


Romero Games спільно з Paradox Interactive працює над новою стратегією

Втім, довго чекати в невіданні геймерам не доведеться. Більше деталей обіцяють розкрити вже під час заходу E3 2019, який пройде з 11 по 13 червня. Найбільш нетерплячим пропонують підписатися на розсилку новин, щоб отримати доступ до інформації раніше початку щорічної виставки.

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Теги: Техно Ігри
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