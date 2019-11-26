Бути війні: Ford і Tesla влаштують змагання пікапів

Американський автовиробник Ford нарешті відреагував на появу Cybertruck від Tesla і пропонує влаштувати змагання електро пікапа Ілона Маска з головним пікапом американського ринку – F-150.

Однак у Ford наголосили,що змагання повинні бути не такі, як показував Ілон Маск на презентації, а справедливі.

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З чого все почалося

Мабуть, одним із найефектніших моментів презентації нового електро пікапа Cybertruck стало відео, де демонструвалося перетягування каната між Cybertruck та Ford F-150 – чинним лідером американського ринку. Зрозуміло, що електро пікап Маска здобув перемогу, а Ілон ще й наголосив, що його машина їхала в гору зазначивши: "Вам же потрібен реально крутий пікап, а не типу крутий".

Дивіться відео, як новий Cybertruck здолав F-150 від Ford:

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Реакція Ford

У компанії Ford наполягають, що це було "таке собі порівняння". Адже для перетягування, очевидно, взяли серійний F-150, а ДВЗ важкувато змагатися з електродвигуном в обертовому моменті, та й Cybertruck, мовляв, точно важить набагато більше.

Відтак глава лабораторії мобільності майбутнього Ford X Санні Мандра запропонував влаштувати "справедливий тест". "Давайте", – відрізав Ілон.

У коментарях розгорілося справжнє протистояння до якого приєднався відомий астрофізик та популяризатор науки Ніл Деграсс Тайсон. Він зауважив, що тут справа швидше у фізиці тертя, а не у потужності двигуна, адже Cybertruck справді важчий, і ненавантаженому F-150 в такій ситуації просто не має шансів.

Електродвигуни також мають шалений обертовий момент. Якщо ми завантажимо обидві вантажівки до максимуму, електричний все одно виграє. Фізика – закон, все інше – рекомендація,

– відповів Маск.

У Ford додали що вони завжди прагнули обслуговувати своїх клієнтів вантажівок незалежно від того, що говорять або роблять інші.

Варто зазначити, що у липні 2019 року Ford продемонстрував електричний прототип F-150. Автомобіль тоді на очах здивованих власників ДВЗ-версії відбуксирував вагони вагою 570 тонн.

Дивіться відео, як електричний пікап F-150 буксирує 570-тонні вагони:

Якщо Tesla і Ford домовляться про справедливі тести власних електро пікапів – це буде перше таке протистоянням для нової індустрії електромобілів. Крім цього таке змагання безумовно буде дуже видовищним та ефектним.

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