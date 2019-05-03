"Бюджетні" смартфони Google Pixel 3a та Pixel 3a XL надійшли у продаж до презентації

Витоки щодо неанонсованих продуктів часто стаються через помилки рітейлерів. Виключенням не став навіть новий смартфон пошукового гіганта. Google Pixel 3a XL з'явився на прилавках магазину Best Buy за кілька днів до свого офіційного анонсу.

Презентація Google Pixel 3a та Pixel 3a XL відбудеться в рамках щорічної конференції розробників Google I/O 2019, яка розпочнеться 7 травня.

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Нові "пікселі" з'явилися на прилавках магазинів. Як повідомляє Android Police, коробки з Google Pixel 3a XL помітили на прилавку Best Buy в Спрінгфілді, штат Огайо. Смартфони перебували на загальному огляді, а уважні користувачі встигли зняти їх на фото. На упаковці можна розглянути, що в XL-версії встановлені 6-дюймовий екран і накопичувач на 64 ГБ.



Google Pixel 3a XL з'явився на прилавках магазину



Презентація Google Pixel 3a XL відбудеться 7 травня

Комплектація нових смартфонів. Ще один великий витік надійшов від техноблогера Брендона Лі з YouTube-каналу This is Tech Today, який показав фотографії упаковок Google Pixel 3a та Pixel 3a XL, самі смартфони і їх комплект поставки.

На коробці Google Pixel 3a зазначено, що він оснащений 5,6-дюймовим екраном і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Блогер також розповів, що у смартфона є Full HD + дисплей, пластиковий корпус і 3,5-міліметровий роз'єм для навушників, якого немає в звичайних Pixel 3 та Pixel 3 XL. А ось бездротової зарядки в молодших моделях не буде.

На інших знімках від Брендона Лі можна побачити Google Pixel 3a XL, у якого немає вирізу в екрані, як у звичайного Pixel 3 XL.

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Також блогер показав вміст упаковки, де крім самого смартфона знаходяться адаптер живлення, кабель з роз'ємом USB Type-C з двох сторін і перехідник з USB Type-C на USB Type-A.

Ціни. За словами Лі, Pixel 3a буде коштувати від 399 доларів за найдоступнішу версію з накопичувачем на 64 ГБ, тоді як ціна Pixel 3a XL стартує з позначки в 479 доларів.

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