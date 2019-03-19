Бюджетні смартфони Google Pixel 3a та Pixel 3a XL повністю розсекретили до анонсу

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Google Pixel 3a та Pixel 3a XL: характеристики
Google Pixel 3a та Pixel 3a XL: характеристики / Launched Phones

У розпорядженні мережевих джерел опинилася детальна інформація щодо характеристик двох нових смартфонів сімейства Google Pixel. Йдеться про Pixel 3a та Pixel 3a XL, які раніше фігурували під назвою Pixel 3 Lite та Pixel 3 Lite XL.

Характеристики Google Pixel 3a. Як повідомляє 9to5google, Google Pixel 3a отримає 5,6-дюймовий дисплей FHD + OLED з роздільною здатністю 2220 × 1080 пікселів. "Серцем" смартфона стане процесор Snapdragon 670, який містить 8 обчислювальних ядер Kryo 360: два з них функціонують на тактовій частоті до 2,0 ГГц, інші шість – на частоті до 1,7 ГГц. Обробкою графіки займатисеться прискорювач Adreno 615.

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Характеристики Google Pixel 3a XL. "Старша" модель в свою чергу, отримає 6-дюймовий екран FHD + OLED. Йдеться про використання чіпа Snapdragon 710, який об'єднує вісім 64-бітових обчислювальних ядер Kryo 360 з тактовою частотою до 2,2 ГГц і графічний прискорювач Adreno 616.

Google Pixel 3a
Неофіційний рендер смартфона Google Pixel 3a

Інші характеристики. В оснащення смартфонів увійдуть 4 ГБ оперативної пам'яті, флеш-накопичувач місткістю 32/64 ГБ, 12,2-мегапіксельна основна камера, фронтальна 8-мегапіксельна камера, дактилоскопічний сканер, адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5 LE, порт USB Type-C.

Новинки будуть поставлятися на ринок з операційною системою Android 9.0 (Pie) "з коробки".

Google Pixel 3a
Google Pixel 3a отримає один модуль основної камери

Дата релізу та ціна. За останніми даними, Google Pixel 3 Lite та Pixel 3 Lite XL представлять навесні цього року і вони спочатку стануть доступні лише абонентам американського оператора Verizon. Ціну новинок наразі тримають в секреті.

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Теги: Техно Смартфони Google Google Pixel Google Pixel 3 Новини Техно
Джерело: 24 Канал
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