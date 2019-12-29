Бюджетний iPhone SE2 знову з'явився на фото

Схоже, у 2020 році ми таки побачимо новий бюджетний смартфон від Apple. Адже в мережі з'являються все більше характеристик iPhone SE2, а також фото та відео майбутньої новинки.

За чутками, презентація iPhone SE2 має відбутися у першій половині 2020 року. Ймовірно, він вийде у березні разом з iPad Pro 2020.

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Нові рендери з iPhone SE2 оприлюднив інсайдер TechMate.

Що стало відомо?

За інформацією інсайдера, iPhone SE2 вийде у чотирьох кольорах: сірий, чорний, червоний та жовтий. Основна камера матиме один модуль, а згори та знизу будуть великі рамки. Як і прогнозували раніше, ззовні він нагадуватиме iPhone 8.

Поки незрозуміло, під яким ім'ям вийде ця модель: з можливих варіантів різні джерела називають як iPhone SE2, так і iPhone 9.

Ціна

Інсайдери повідомляють і приблизну вартість новинки. Він мав би коштувати 400 доларів (9 200 гривень).

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