Бюджетний iPhone SE2 знову з'явився на фото
Схоже, у 2020 році ми таки побачимо новий бюджетний смартфон від Apple. Адже в мережі з'являються все більше характеристик iPhone SE2, а також фото та відео майбутньої новинки.
За чутками, презентація iPhone SE2 має відбутися у першій половині 2020 року. Ймовірно, він вийде у березні разом з iPad Pro 2020.
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Нові рендери з iPhone SE2 оприлюднив інсайдер TechMate.
Що стало відомо?
За інформацією інсайдера, iPhone SE2 вийде у чотирьох кольорах: сірий, чорний, червоний та жовтий. Основна камера матиме один модуль, а згори та знизу будуть великі рамки. Як і прогнозували раніше, ззовні він нагадуватиме iPhone 8.
Поки незрозуміло, під яким ім'ям вийде ця модель: з можливих варіантів різні джерела називають як iPhone SE2, так і iPhone 9.
Ціна
Інсайдери повідомляють і приблизну вартість новинки. Він мав би коштувати 400 доларів (9 200 гривень).
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