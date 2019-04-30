"Бюджетний" iPhone Xr 2 отримає ключові особливості топових смартфонів Apple

Китайські постачальники електронних компонентів натякнули на появу в iPhone Xr 2 подвійної основної камери. Відзначимо, таку особливість в останні роки отримували топові смартфони компанії – iPhone X, iPhone Xs та iPhone Xs Max.

Особливості. Як повідомляє 4PDA, з витоків відомо, що нові iPhone XI та iPhone XI Max отримають по три тильних сенсора, а в бюджетні рішення перейдуть камери попередніх поколінь.

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За наявною інформацією, iPhone Xr 2 отримає телеоб'єктив з дворазовим оптичним зумом. Джерела також прогнозують покращення фронтальної камери: її роздільна здатність складе 12 мегапікселів.



iPhone Xr 2 отримає функцію зворотньої зарядки

Інші характеристики. Окрім того, новинка отримає 6,1-дюймовий LCD-екран, акумулятор на 3 089 мАг і зарядний пристрій потужністю 18 Вт. Вся лінійка iPhone (2019) отримає функцію зворотньої зарядки для сумісних ґаджетів – наприклад, бездротових навушників AirPods.

Ціни. Очікувана вартість iPhone Xr 2 – 749 доларів (близько 20 000 гривень), iPhone XI та iPhone XI Max коштуватимуть 999 доларів (близько 27 000 гривень) та 1099 доларів (близько 29 000 гривень) відповідно.

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