Бюджетний Samsung Galaxy S10e засвітився на рендерах у яскравому кольорі

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Samsung Galaxy S10e засвітився на рендерах
Samsung Galaxy S10e засвітився на рендерах

Найбюджетніший смартфон лінійки Samsung — Galaxy S10e засвітився в мережі на якісному рендері. Там майбутня новинка з’явилась у жовтому кольорі.

Як передає MySmartPrice, знімки оприлюднив інсайдер під ніком @IshanAgarwal24. За його словами, ці рендери він виявив у Таїланді.

Відомо, що майбутній смартфон отримає 5,8-дюймовий Infinity-O-дисплей із отвором для фронтальної камери. Основна камера буде подвійна. Також на задній панелі розмістять сканер відбитка пальців.

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Він отримає процесор Exynos 9820 (або Snapdragon 855 для американського ринку) у парі з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Samsung Galaxy S10e

Так може виглядати Samsung Galaxy S10e

Його мають представити разом із флагманом 20 лютого.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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