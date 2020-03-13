Бюджетний смартфон Google Pixel 4a засвітився на білбордах: фото

Незважаючи на скасування конференції Google I/O пошуковий гігант продовжує активно працювати над доступною версією смартфона Pixel 4. Відомому інформатору Евану Блассу вдалося сфотографувати рекламні банери новинки.

Що відомо про витік

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На представленому авторитетним інсайдером знімку фігурують три банери, які розміщені на даху будівлі.



Реклама смартфона Google Pixel 4a

Примітно, що зображення демонструють і передбачувану вартість Google Pixel 4a, а також розкривають його дизайн.Проте користувачі засумнівалися в достовірності фотографії, зазначивши, що на знімку "застигли хмари", а також не видно сегменти білборда, які відповідають за динамічну зміну реклами.

Що відомо про смартфон

Згідно з останніми витоками, Google Pixel 4a дійсно може коштувати 399 доларів (близько 10 300 гривень за курсом станом на 13 березня 2020 років) – рівно таку ж стартову ціну чекають і від iPhone 9.

Смартфон буде побудований на базі процесора Snapdragon 730, його обладнають 6 ГБ оперативної пам'яті і акумулятором на 3080 мАг. На тильній стороні пристрою будуть розміщені дві камери з роздільною здатністю 12 і 8 Мп.

Про терміни виходу новинки поки нічого не відомо.

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