Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A01 представили офіційно: характеристики та ціна

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Samsung Galaxy A01: фото, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung офіційно представила новий бюджетний смартфон Galaxy A01. Ключовими відмінностями новинки стали порівняно компактні габарити та великий для своєї цінової категорії обсяг оперативної пам'яті.

Дисплей

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Samsung Galaxy A01 отримав 5,7-дюймовий дисплей Infinity-V з роздільною здатністю HD+ і каплевидним вирізом для 5-мегапіксельної фронтальної камери, повідомляє GSMArena.

Технічні характеристики

"Серцем" пристрою став 8-ядерний процесор із чотирма продуктивними ядрами з тактовою частотою 1,95 ГГц і чотирма енергоефективними (1,45 ГГц). Об'єм оперативної пам'яті, в залежності від конфігурації, складає 6 або 8 ГБ, вбудованого накопичувача –128 ГБ з можливістю розширення картою microSD до 512 ГБ.

 

 

Ємність вбудованого акумулятора Galaxy A01 – 3000 мАг, інформації про підтримку технології швидкої зарядки виробник не повідомляє.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy A01

  • ДисплейДіагональ: 5,7 дюйма
    Роздільна здатність: HD+
    Тип: Infinity-V
  • Процесор8-ядерний (4 х 1,95 ГГц + 4 х 1,45 ГГц)
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамериОсновна: 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4)
    Фронтальна: 5 Мп (f/2.4)
  • Акумулятор3000 мАг

 

Камери

Подвійна основна камера моделі представлена ​​датчиками на 13 Мп (f / 2.2) та 2 Мп (датчик глибини для портретної зйомки, f / 2.4).

Дата старту продажів та ціна

Модель буде випускатися в чорному, синьому і червоному корпусах, дата початку продажів і ціна новинки (за чутками, не більше 100 євро) будуть оголошені пізніше.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung
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