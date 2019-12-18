Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A01 представили офіційно: характеристики та ціна

Компанія Samsung офіційно представила новий бюджетний смартфон Galaxy A01. Ключовими відмінностями новинки стали порівняно компактні габарити та великий для своєї цінової категорії обсяг оперативної пам'яті.

Дисплей

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Samsung Galaxy A01 отримав 5,7-дюймовий дисплей Infinity-V з роздільною здатністю HD+ і каплевидним вирізом для 5-мегапіксельної фронтальної камери, повідомляє GSMArena.

Технічні характеристики

"Серцем" пристрою став 8-ядерний процесор із чотирма продуктивними ядрами з тактовою частотою 1,95 ГГц і чотирма енергоефективними (1,45 ГГц). Об'єм оперативної пам'яті, в залежності від конфігурації, складає 6 або 8 ГБ, вбудованого накопичувача –128 ГБ з можливістю розширення картою microSD до 512 ГБ.

Ємність вбудованого акумулятора Galaxy A01 – 3000 мАг, інформації про підтримку технології швидкої зарядки виробник не повідомляє.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy A01 Дисплей Діагональ: 5,7 дюйма

Роздільна здатність: HD+

Тип: Infinity-V

Діагональ: 5,7 дюйма Роздільна здатність: HD+ Тип: Процесор 8-ядерний (4 х 1,95 ГГц + 4 х 1,45 ГГц)

8-ядерний (4 х 1,95 ГГц + 4 х 1,45 ГГц) Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камери Основна: 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4)

Фронтальна: 5 Мп (f/2.4)

Основна: 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4) Фронтальна: Акумулятор3000 мАг

Камери

Подвійна основна камера моделі представлена ​​датчиками на 13 Мп (f / 2.2) та 2 Мп (датчик глибини для портретної зйомки, f / 2.4).

Дата старту продажів та ціна

Модель буде випускатися в чорному, синьому і червоному корпусах, дата початку продажів і ціна новинки (за чутками, не більше 100 євро) будуть оголошені пізніше.

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