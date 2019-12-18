Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A01 представили офіційно: характеристики та ціна
Компанія Samsung офіційно представила новий бюджетний смартфон Galaxy A01. Ключовими відмінностями новинки стали порівняно компактні габарити та великий для своєї цінової категорії обсяг оперативної пам'яті.
Дисплей
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Samsung Galaxy A01 отримав 5,7-дюймовий дисплей Infinity-V з роздільною здатністю HD+ і каплевидним вирізом для 5-мегапіксельної фронтальної камери, повідомляє GSMArena.
Технічні характеристики
"Серцем" пристрою став 8-ядерний процесор із чотирма продуктивними ядрами з тактовою частотою 1,95 ГГц і чотирма енергоефективними (1,45 ГГц). Об'єм оперативної пам'яті, в залежності від конфігурації, складає 6 або 8 ГБ, вбудованого накопичувача –128 ГБ з можливістю розширення картою microSD до 512 ГБ.
Ємність вбудованого акумулятора Galaxy A01 – 3000 мАг, інформації про підтримку технології швидкої зарядки виробник не повідомляє.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy A01
- ДисплейДіагональ: 5,7 дюйма
Роздільна здатність: HD+
Тип: Infinity-V
- Процесор8-ядерний (4 х 1,95 ГГц + 4 х 1,45 ГГц)
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамериОсновна: 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4)
Фронтальна: 5 Мп (f/2.4)
- Акумулятор3000 мАг
Камери
Подвійна основна камера моделі представлена датчиками на 13 Мп (f / 2.2) та 2 Мп (датчик глибини для портретної зйомки, f / 2.4).
Дата старту продажів та ціна
Модель буде випускатися в чорному, синьому і червоному корпусах, дата початку продажів і ціна новинки (за чутками, не більше 100 євро) будуть оголошені пізніше.
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