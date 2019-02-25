Бюджетний смартфон Sony Xperia L3 представили офіційно: фото та характеристики

На виставці MWC 2019 компанія Sony представила не лише оновлені флагманську та середньоцінову лінійку смартфонів. Sony Xperia L3 – це представник початкового рівня, який може похизуватися непоганими характеристиками.

Про це розповіли Техно 24 у прес-службі Sony Mobile.

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Основні характеристики. "Серцем" Sony Xperia L3 став процесор процесор MediaTek Helio P22. Чіп об'єднує вісім обчислювальних ядер ARM Cortex-A53 з тактовою частотою до 2,0 ГГц, графічний прискорювач IMG PowerVR GE8320 і стільниковий модем LTE. Об'єм оперативної пам'яті складає 3 ГБ.

Новинка отримала 5,7-дюймовий екран. Застосована панель формату 720p + зі співвідношенням сторін 18:9. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3300 мАг.



Sony Xperia L3 отримав 5,7-дюймовий дисплей

Окрім того смартфон забезпечений флеш-накопичувачем місткістю 32 ГБ. Додатково можна встановити карту microSD. Як програмна платформа застосовується операційна система Android 8.0 Oreo.

Камери. Sony Xperia L3 – це перший смартфон лінійки L з подвійною камерою з роздільною здатністю 13 Мп і 2 Мп. Завдяки їй можна отримати високоякісні художні фотографії з красивим ефектом боке.



Sony Xperia L3 першим з лінійки отримав подвійну основну камеру

Фронтальна камера L3 з роздільною здатністю 8 Мп ідеально підходить для селфі в портретному режимі, в якому можна використати ефекти м'якої шкіри, світіння, різкості і боке. Завдяки спалаху дисплеєм також можна отримати ідеальні селфі навіть в умовах низького освітлення.

Дата виходу та ціна. Xperia L3 буде доступний в трьох кольорах: срібному, чорному та золотому. Новинка надійде у продаж вже в березні 2019 року. Наразі ціна смартфона не повідомляється.



Sony Xperia L3 надійде у продаж в березні 2019 року

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