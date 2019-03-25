Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві

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Ціна Mi Play в Україні
Ціна Mi Play в Україні

Під час спеціальної презентації у Києві, окрім добре відомого Redmi Note 7, компанія Xiaomi представила ще одну новинку — бюджетний смартфон Mi Play.

Як розповів менеджер проекту “Мі” в Україні (група компаній "Алло") Нікіта Лавреньов, цей смартфон, попри дуже бюджетну ціну, отримав кілька цікавих фішок.

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Одна з них — захисне скло Gorilla Glass 5, яким покриті флагманські смартфони. Також варто звернути увагу на практично безрамковий дисплей — фронтальну камеру заховали у краплеподібному вирізі.

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi Play надійде у продаж у квітні

Характеристики. Новинка оснащена 5,84-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+. Працює пристрій на 8-ядерному процесорі MediaTek Helio P35 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Що тсосується камери, то основна складається із двох модулів: із роздільною здатністю 12 + 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної — 8 Мп.

Ємність батареї становить 3 000 мАг. Працюватиме новинка під управлінням Android 8.1 Oreo.

Xiaomi Mi Play

Ціна на Xiaomi Mi Play стартує від 4 699 гривень 

Ціна. Новинка надійде у продаж на українському ринку на початку квітня. Ціна на смартфон стартує від 4 699 гривень.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
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