Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play протестували на продуктивність

Новий бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play першим в світі отримав процесор MediaTek Helio P35, інформація про який почала з'являтися ще в 2016 році. Особливістю нового чіпсета стала підтримка технології динамічного прискорення центрального та графічного процесорів.

Про це повідомляє iGeekPhone.

Читайте також: Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році

У AnTuTu 8-ядерний MediaTek Helio P35, виконаний за 12-нанометровим техпроцесом і працює на частоті до 2,3 ГГц, набрав 86 352 бали. Це помітно більше, ніж у Snapdragon 625, який в середньому набирає близько 75 000 "папуг".

/

Результатии тестування Xiaomi Mi Play на продуктивність

Як стверджує президент Xiaomi Лін Бін, популярна мобільна MOBA-гра King of Glory стабільно йде на Mi Play з частотою не менш 59 кадрів в секунду.



Xiaomi Mi Play отримав потужний процесор MediaTek Helio P35

Відзначимо, що Xiaomi Mi Play став першим смартфоном компанії з каплевидним вирізом в екрані. Крім нового процесора він отримав 4 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64 ГБ з можливістю розширення, акумулятор ємністю 3000 мАг, подвійну камеру з роздільною здатністю 12 Мп і сканер відбитків пальців. У Китаї апарат коштує 156 доларів (близько 4 300 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно