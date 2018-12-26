Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play протестували на продуктивність

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Xiaomi Mi Play: характеристики процесора
Xiaomi Mi Play: характеристики процесора / Фото з вільних джерел

Новий бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play першим в світі отримав процесор MediaTek Helio P35, інформація про який почала з'являтися ще в 2016 році. Особливістю нового чіпсета стала підтримка технології динамічного прискорення центрального та графічного процесорів.

Про це повідомляє iGeekPhone.

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У AnTuTu 8-ядерний MediaTek Helio P35, виконаний за 12-нанометровим техпроцесом і працює на частоті до 2,3 ГГц, набрав 86 352 бали. Це помітно більше, ніж у Snapdragon 625, який в середньому набирає близько 75 000 "папуг".

Xiaomi Mi Play/
Результатии тестування Xiaomi Mi Play на продуктивність

Як стверджує президент Xiaomi Лін Бін, популярна мобільна MOBA-гра King of Glory стабільно йде на Mi Play з частотою не менш 59 кадрів в секунду.

Xiaomi Mi Play
Xiaomi Mi Play отримав потужний процесор MediaTek Helio P35

Відзначимо, що Xiaomi Mi Play став першим смартфоном компанії з каплевидним вирізом в екрані. Крім нового процесора він отримав 4 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64 ГБ з можливістю розширення, акумулятор ємністю 3000 мАг, подвійну камеру з роздільною здатністю 12 Мп і сканер відбитків пальців. У Китаї апарат коштує 156 доларів (близько 4 300 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай Ціни
Джерело: Техно
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