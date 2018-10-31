Гра Call of Cthulhu офіційно вийшла на PC, PlayStation 4 та Xbox One. І хоч грі лише день, проте вона вже отримала оцінку критиків, які назвали її "мовчазним хоррором".

Сюжет Call of Cthulhu

Загульний приватний детектив на ім'я Едвард Пірс навіть і не думав, що розслідування загибелі жінки з багатої сім'ї приведе його прямо в похмурий всесвіт міфів Говарда Лавкрафта.

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Сюжет в Call of Cthulhu присвячено поїздці на острів під назвою Даркуотер, який знаходиться неподалік від Бостона. Головний герой – приватний детектив Едвард Пірс – стереотипний чоловік з кризою середнього віку і хронічним алкоголізмом.

Що характерно, проект від Cyanide Studio не базується на якомусь одному творі Говарда Лавкрафта. Навпаки, розробники зробили "солянку" з різних міфів всесвіту автора.



Скріншот з гри Call of Cthulhu

І як би не хотілося зауважити, що такий підхід може призвести до цілої низки проблем, але лаяти Call of Cthulhu за сюжет просто неможливо. У Cyanide вийшла дуже розмірена і атмосферна історія, яка неспішно розкриває складний сюжетно-психологічний пазл і справжній лавкрафтовский жах.

У грі є такі моменти, яких немає ні в одному сучасному хоррорі. Cyanide відмінно зрозуміли суть першоджерела і змогли перенести найбільш лякаючі теми на екран монітора. Наприклад, ось цілком звичайна сцена в грі:

Сцена з гри Call of Cthulhu – дивіться відео

Кожна локація, будь то пропахле рибою рибальське село, підземні катівні стародавнього культу або психіатрична лікарня, розповідає відразу кілька невеликих історій, які можуть налякати до чортиків. Але не так, як це роблять багато інших хоррорів, тому що в Call of Cthulhu практично немає класичних "скрімерів" і навіть монстри тут зустрічаються далеко не на кожному кроці.

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Замість цього розробники хизуються глибокими знаннями в творчості Лавкрафта. Здається, вони використовували взагалі всі найкращі сторони першоджерела. На місці навіть метафізична концепція управління живими істотами через сон, яку щосили практикують деякі Стародавні, описані Лавкрафтом

Як і будь-який по-справжньому хороший хоррор, гра від студії Cyanide лякає не стільки образами, скільки своєю історією цілком.



Скріншот з гри Call of Cthulhu

Персонажів у ній небагато, але всі вони продумані і на своєму місці, а тяга до розслідування причин того, що відбувається не відпускає до самого фіналу. І повірте, окультисти і їх криваві ритуали – це лише вершина айсбергу.

Мінімальні системні вимоги Call of Cthulhu Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i5-3450 (3,1 ГГц) / AMD FX-6300 (3,5 ГГц)

Intel Core i5-3450 (3,1 ГГц) / AMD FX-6300 (3,5 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску13 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Call of Cthulhu Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-3820 (3,6 ГГц) / AMD FX-8370 (4,0 ГГц)

Intel Core i7-3820 (3,6 ГГц) / AMD FX-8370 (4,0 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 390 (4 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 390 (4 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску13 ГБ

Відгуки критиків про гру Call of Cthulhu

Журналісти вже опублікували свої рецензії, але їх думки про гру за підсумком все-таки помітно розділилися.

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Call of Cthulhu – це RPG про Ктулху. Ніколи не думав, що мені взагалі потрібна така гра, але так і є. У ній міфологія створена з явним розумінням першоджерел – космічний жах і божевільні культи, що поклоняються йому, на місці. Крім того, гра потайки робить безумство ... веселим,

– підкреслили спеціалісти Digitally Downloaded, за оцінками яких гра набрала 90 зі 100 балів.



Скріншот з гри Call of Cthulhu

"Call of Cthulhu – захоплююча пригода, особливо для шанувальників Лавкрафта. Гра не складна і досить примітивна з точки зору геймплея, але історія вийшла захоплюючою. Більш складні механіки і тривалий геймплей зробили б її набагато краще", – зазначили журналісти з Vandal, які оцінили хоррор в 70 балів зі 100.

Call of Cthulhu – це гра з яскравими персонажами, у яких немає можливостей для самовираження. Уявіть, якби Говард Лавкрафт замість драматичного опису сили і жаху просвітлення написав би щось більш плоске – ось це воно. Це страшний хоррор без емоцій, а його безумство абсолютно буденно,

– розкритикували гру журналісти з Digital Chumps, поставивши їй лише 60 білів зі 100.

До слова, гра Call of Cthulhu вийшла 30 жовтня 2018 року на PS4, Xbox One і PC. На сайті Metacritic середня оцінка критиків зараз становить 64 бали. При цьому для користувача рейтинг у гри 8,7 балів.

Трейлер гри Call of Cthulhu – дивіться відео

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