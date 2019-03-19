Call of Duty вийде на iOS та Android: деталі та трейлер

Ринок ігор для смартфонів – ласий шматочок, і компанія Activision планує успішно його підкорити. Корпорація анонсувала дебют мобільної версії одного із найпопулярніших шутерів – Call of Duty.

Як відзначає 4PDA, серія роками росла і розвивалася на більш солідних платформах, лише зрідка добираючись до екранів телефонів в урізаному форматі. Але тепер за переїзд на iOS та Android взялися ґрунтовно: бойовик, який побачать європейські та американські користувачі, створювався відомою Tencent.

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За даними журналістів, Call of Duty: Mobile багато перейняла від Modern Warfare і Black Ops. Знайомі карти, звична зброя, улюблені персонажі – все саме так, як звикли шанувальники серії. Акцент зроблений на мультиплеєрі: в грі, наприклад, повинні бути знайомі всім Search and Destroy і Free-For-All. Крім того, Activision натякає на появу популярного зомбі-режиму і власної Battle Royale.

Трейлер гри Call of Duty: Mobile – дивіться відео

Точних термінів виходу Call of Duty: Mobile поки немає. Бета-тестування, втім, обіцяють запустити вже влітку – тоді геймери Північної Америки і Європи зможуть перейнятися духом бойовика на iOS та Android. Записатися на випробування, втім, можна прямо зараз: на офіційному сайті вже відкрили попередню реєстрацію.

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