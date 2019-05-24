CD Projekt готує новий сервіс для ігор: що про це відомо

В останні роки кількість магазинів цифрової дистрибуції значно зросла. Кожна студія, яка займається розробкою та видавництвом ігор вважає за свій обов'язок запустити власний сервіс. Не стала виключенням і польська студія CD Projekt, яка планує запустити власний лоунчер.

Як повідомляє 4PDA, новий сервіс отримає назву GOG Galaxy 2.0 і компанія вже розповіла про його переваги.

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Що таке лоунчер? Це програма, що надає користувачеві можливість увійти в свій акаунт, а також завантажити і запустити клієнт гри. Він також виступає в ролі технічного засобу захисту авторських прав, дозволяючи запускати повну версію гри тільки користувачам, які зайшли з преміум-акаунта, для інших доступна демо-версія.

Що відомо про новий сервіс? GOG Galaxy 2.0 надасть користувачам розширені можливості по налаштуванню клієнта, а також дозволить запускати ігри з інших лончерів – Origin, Steam, Epic Games Store, Uplay і так далі.

Крім того, оновлений GOG Galaxy навчиться вести статистику консольних сервісів на зразок PSN або Xbox Live. В майбутньому творці планують додати функцію кросплатформенного чату, єдиний список друзів з усіх клієнтів і загальну стрічку активності.

Коли запустять новий сервіс? Прямо зараз CD Projekt проводить тестування цієї платформи. Записатися на нього можна тут. А от про дату анонсу GOG Galaxy 2.0 поки нічого невідомо.

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