CD Projekt готує новий сервіс для ігор: що про це відомо

26 Читать новость на русском
CD Projekt готує новий сервіс для ігор
CD Projekt готує новий сервіс для ігор / Фото з вільних джерел

В останні роки кількість магазинів цифрової дистрибуції значно зросла. Кожна студія, яка займається розробкою та видавництвом ігор вважає за свій обов'язок запустити власний сервіс. Не стала виключенням і польська студія CD Projekt, яка планує запустити власний лоунчер.

Як повідомляє 4PDA, новий сервіс отримає назву GOG Galaxy 2.0 і компанія вже розповіла про його переваги.

Читайте також: Гра League of Legends може вийти на iOS та Android

Що таке лоунчер? Це програма, що надає користувачеві можливість увійти в свій акаунт, а також завантажити і запустити клієнт гри. Він також виступає в ролі технічного засобу захисту авторських прав, дозволяючи запускати повну версію гри тільки користувачам, які зайшли з преміум-акаунта, для інших доступна демо-версія.

Що відомо про новий сервіс? GOG Galaxy 2.0 надасть користувачам розширені можливості по налаштуванню клієнта, а також дозволить запускати ігри з інших лончерів – Origin, Steam, Epic Games Store, Uplay і так далі.

Крім того, оновлений GOG Galaxy навчиться вести статистику консольних сервісів на зразок PSN або Xbox Live. В майбутньому творці планують додати функцію кросплатформенного чату, єдиний список друзів з усіх клієнтів і загальну стрічку активності.

Коли запустять новий сервіс? Прямо зараз CD Projekt проводить тестування цієї платформи. Записатися на нього можна тут. А от про дату анонсу GOG Galaxy 2.0 поки нічого невідомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
На Львівщини ліфтом розчавило двох людей
сьогодні
2157
Теги: Техно Ігри CD Projekt
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
23 травня 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
1387
Прибирати – легко: чим можуть здивувати сучасні пилососи?
23 травня 11:00 Прибирати – легко: чим можуть здивувати сучасні пилососи?
1689
Скандал із Huawei: найсмішніші меми з мережі
22 травня 19:05 Скандал із Huawei: найсмішніші меми з мережі
2865
Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
21 травня 21:03 Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
Ірина Полицька 456
Флагманську лінійку смартфонів Honor 20 представили офіційно: характеристики і ціна
21 травня 17:49 Флагманську лінійку смартфонів Honor 20 представили офіційно: характеристики і ціна
790
Новини
Більше новин
Залиште відгук