CD Projekt RED покаже ігровий процес в Cyberpunk 2077: де та коли дивитися трансляцію

Польська студія CD Projekt RED анонсувала онлайн-трансляцію, під час якої покажуть кадри ігрового процесу Cyberpunk 2077 широкій публіці. Розробники продемонструють 15-хвилинний ролик із закритого показу гри на Gamescom 2019.

Розробники заявили, що не тільки покажуть багато цікавого, але ще повідають про творчі рішення і процес створення Найт Сіті.

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Буде дуже багато цікавої інформації про творчий процес розробки Cyberpunk 2077, ми розповімо докладніше про один з районів Найт-Сіті під назвою Пасифіка і різні стилі гри, які ви зможете випробувати вже в наступному році,

– повідомили в CD Projekt RED.

Коли і де дивитися трансляцію? Онлайн-трансляція розпочнеться 30 серпня о 21:00 за київським часом. Стежити за нею можна буде на офіційних каналах CD Projekt RED в сервісах Twitch та Mixer.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Знайшлися у поляків і погані новини. Раніше анонсована демонстрація майбутньої PAX West скасована. Студія не розміщуватиме свій стенд на виставці, але конкурс косплея все одно відбудеться, але без представників команди.

Що відомо про Cyberpunk 2077? Рольову гру Cyberpunk 2077 анонсували в 2012 році і вона стала найбільшим проектом CD Projekt RED за всю історію польської студії. Над грою працює понад 400 розробників. Її вихід запланований на 16 квітня 2020 року на ПК, Xbox One і PlayStation 4.



Геймерам належить узяти на себе роль V – найманця, який шукає пристрі, що дає змогу розраховувати на безсмертя.

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