CEO Google виступить в американському Конгресі

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Сундар Пічаї
Сундар Пічаї / 24h.com.vn

CEO компанії Google Сундара Пічаї викликають для виступу перед американськими конгресменами. Слухання відбудуться 5 грудня.

Про це повідомляє The Verge.

Він має відповісти на питання про проект Dragonfly – це пошуковик для Китаю. Компанію звинувачують у політичній упередженості в результатах пошуку, а також на цензуру у Dragonfly, яку, начебто, будує Google для китайського ринку.

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Це вже не вперше Сундара Пічаї їде до Вашингтона для вирішення цих проблем. Але зараз це слухання буде публічним.

Google почали критикувати через рішення відмовитися від запрошення на публічні слухання у вересні, в якому взяли участь головний операційний директор Facebook Шеріл Сандберг і генеральний директор Twitter Джек Дорсі.

Як відомо, на території Китаю пошукові системи, зокрема, Google, Yahoo і Bing, фільтрують результати пошуку. Раніше співробітники компанії Google підписали відкритий лист до керівництва проти запуску цензурувати версії пошуковика в Китаї.

Проект пошукового додатка під назвою Dragonfly накладає обмеження на можливості пошуку. Project Dragonfly пов'язує запити з телефонними номерами користувачів, за якими, як попереджає Amnesty International, може вестися більш ретельний нагляд.

Теги: Техно Google IT-бізнес
Джерело: Техно
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