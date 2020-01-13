CEO Xiaomi розповів, як придумали назву компанії

Цього року компанія Xiaomi відзначає 10 річчя роботи. Глава корпорації Лей Цзюнь пригадав, як відбулось заснування бренду та розповів, як вони придумали назву "Xiaomi".

Як пише gizchina.com, перша зустріч засновників компанії відбулася 14 січня 2010 року. Спочатку компанію планували назвали Xuande – на честь чайного будинку Xuande Hall.

До теми: Xiaomi присудила собі приз в мільйон доларів за Mi Mix Alpha

"Вдень 14 січня 2010 роки мої друзі знайшли чайний будиночок, щоб разом обговорити велику справу. Це була перша зустріч. Здебільшого ми обговорювали, як назвати компанію. Так Лі запропонував назвати її Red Star, але ця ідея не була схвалена. У нашому чайному будиночку Xuande Hall хтось запропонував Xuande, але це звучало не дуже добре", – пригадав Лей Цзюнь.

Як з’явилась "Xiaomi"

Також Цзюнь додав, що тоді команда обговорила десятки імен, таких як Red Star, Qianqi, Antong, Xuande і Lingxi. Проте, усі вирішили зупинилися на Xiaomi, що означає "рисове зерно".

До речі, значок "Mi", який присутній у назвах багатьох пристроїв компанії, - це абревіатура від Mobile Internet.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно