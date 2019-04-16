Частину ракети Falcon Heavy згубили в океані

Компанія SpaceX втратила перший ступінь ракети Falcon Heavy, яку запустили 11 квітня із космодрому на мисі Канаверал. Відзначимо, пізніше ракета успішно здійснила посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Що сталося? Як повідомляє The Verge, ступінь втратили під час зворотного транспортування з платформи до узбережжя.

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Ймовірні причини. Як повідомляється в заяві компанії, причиною став шторм, в який потрапило судно, яке перевозило перший ступінь. Через сильне розхитування розгінний блок нахилився і впав у воду. У SpaceX заявили, що робили спроби з порятунку ступеня, але в підсумку вирішили, що безпека команди понад усе.

В компанії Ілон Маска пообіцяли, що втрата першого ступеня не позначиться на майбутніх місіях Falcon Heavy.

Запуск ракети Falcon Heavy 11 квітня 2019 року – дивіться відео

Що відомо про запуски Falcon Heavy? Нагадаємо, запуск 11 квітня став першим успішним комерційним пуском Falcon Heavy, яка створена спеціально для виведення на орбіту важких вантажів (до 63 тонн).

А перший політ важкої ракети-носія відбувся в лютому 2018 року. Тоді в космос відправили особистий електромобіль Ілона Маска Tesla Roadster.

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