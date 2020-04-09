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Чат-бот у Viber визначає, чи є користувач у зоні ризику COVID-19

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новий чат-бот у Viber / Пресслужба Viber

У популярному месенджері Viber з'явився чат-бот, що допомагає визначити ймовірність зараження коронавірусом. Бот розробили сервіс моніторингу здоров’я Doctor Online спільно з оператором Київстар.

Як розповіли Техно 24 у пресслужбі Viber, за допомогою чат-бота користувач також може замовити й оплатити покупку медикаментів.

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Як працює бот

Користувачі проходять коротке опитування. Відповіді аналізує штучний інтелект і визначає, чи конкретний користувач перебуває у зоні ризику зараження COVID-19.

Чат-бот визначає ризики COVID-19 для користувача / Пресслужба Viber

"Нині додатки для обміну повідомленнями дають змогу вирішувати безліч завдань користувача – від зв'язку з рідними до грошових переказів і консультації з медиками в режимі онлайн. Це особливо актуально зараз — в умовах суворого карантину", – розповів старший директор Viber регіоні EEMENA Атанас Райков.

Окрім того, за допомогою цього бота можна завантажити додаток Doctor Online, за його допомогою можна безкоштовно проконсультуватись з лікарем будь-якої спеціалізації. Чат-бот також дає змогу замовляти та оплачувати покупку ліків всередині Viber через сервіс Liki24.com. Доставкою медичних засобів займатимуться кур'єри сервісу, а також Укрпошта й Нова Пошта.

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Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Техно Техно Інтернет Viber
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