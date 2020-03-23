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Через годинник Xiaomi Mi Watch можна керувати автомобілем

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Годинник Xiaomi Mi Watch / ixbt.com

Китайський виробник Xiaomi повідомив про партнерство з виробником автомобілів Nio. Для цього китайський технічний гігант випустив спеціальний додаток для розумного годинника Xiaomi Mi Watch.

Як передає gizmochina.com, спеціальний застосунок дає змогу управляти деякими функціями в автомобілях Nio.

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Корисні функції

Розумний годинник Xiaomi Mi Watch стає таким собі пультом дистанційного керування.

  • Користувачі за допомогою годинника можуть бачити різну інформацію про машину, наприклад рівень заряду акумулятора, тиск в шинах тощо.
  • Також за допомогою годинника можна заблокувати або відмикати двері, опускати і піднімати вікна, відкривати багажник, управляти системою клімат-контролю.

Xiaomi Mi Watch керує  автомобілем Nio / gizmochina.com

  • Більше того, машина може відправляти повідомлення про несправності і помилки, які виникають в процесі експлуатації.
  • Додаток дає змогу визначити місце розташування автомобіля. Також через годинник можна активувати сигналізацію і управляти габаритами і освітленням.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Авто Xiaomi
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