Через годинник Xiaomi Mi Watch можна керувати автомобілем

Китайський виробник Xiaomi повідомив про партнерство з виробником автомобілів Nio. Для цього китайський технічний гігант випустив спеціальний додаток для розумного годинника Xiaomi Mi Watch.

Як передає gizmochina.com, спеціальний застосунок дає змогу управляти деякими функціями в автомобілях Nio. До теми Tesla переходить на "безконтактний метод" продажу електромобілів Корисні функції Розумний годинник Xiaomi Mi Watch стає таким собі пультом дистанційного керування. Користувачі за допомогою годинника можуть бачити різну інформацію про машину, наприклад рівень заряду акумулятора, тиск в шинах тощо. Також за допомогою годинника можна заблокувати або відмикати двері, опускати і піднімати вікна, відкривати багажник, управляти системою клімат-контролю. Xiaomi Mi Watch керує автомобілем Nio / gizmochina.com Більше того, машина може відправляти повідомлення про несправності і помилки, які виникають в процесі експлуатації. Додаток дає змогу визначити місце розташування автомобіля. Також через годинник можна активувати сигналізацію і управляти габаритами і освітленням. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно