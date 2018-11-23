Через кілька років українці користуватимуться мобільним інтернетом в 4 рази активніше, – Google

З кожним роком онлайн-аудиторія України активно збільшується. При цьому зростає кількість інтернет-користувачів, що використовують мобільні.

Про це розповіла провідний аналітик компанії "Google Україна" Олена Фігурна, передає Інтерфакс.

"В другому кварталі 2018 року надходження смартфонів в Україну склало 57%. Цей показник нижчий, ніж у Європі, але, завдяки активному поширенню мобільного інтернету після введення 4G і насичення ринку доступними моделями смартфонів, очікується збільшення смартфонів у чотири рази до 2025 року ", – розповіла Фігурна.

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Загалом, кількість запитів із смартфонів у 2018 році збільшилась на 61%, притому, що за даними Google в світі цей цифра складає 50%.

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