Через коронавірус магазини Apple й надалі будуть закритими в Китаї

Американська компанія Apple залишає тимчасово закритими свої магазини в Китаї. На таке рішення корпорація йде через тривале поширення епідемії, викликаної коронавірусом.

7 лютого компанія Apple заявила, що готується відновити роботу 42 фірмових магазинів до 10 лютого. Однак, зараз купертинівці вирішили не відкривати поки ці магазини.

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Тепер в Apple кажуть, що більшість магазинів в Китаї будуть закриті до кінця цього тижня. Відновлення роботи магазинів і офісів відбудеться після ретельної консультації з експертами в галузі охорони здоров'я.

При цьому китайці можуть придбати собі пристрої та аксесуари американського бренду. Адже онлайн-магазин Apple продовжує роботу в Китаї в звичайному режимі.

Що відомо про коронавірус?Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився на інші країни. Наразі в Україні не було зафіксовано зараження вірусом. Однак, вірусом заразився громадянин України, що зараз перебуває на круїзному лайнері біля берегів Японії.



Станом на 10 лютого, зафіксовано майже 40 тисяч інфікованих вірусом та вже загинуло 910 людей (всі загиблі є жителями Китаю). При цьмоу вже побороли недугу понад 3 тисячі хворих.

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