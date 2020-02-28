Через коронавірус скасували ще один масштабний захід

Епідемія коронавірусу Covid-19 вже стала причиною скасування виставки MWC20, проте це не єдиний захід, який відмінили через поширення хвороби. Про скасування проведення великої технологічної конференції F8 повідомила й компанія Facebook, яка планувала представити свої новинки під час заходу.

Чому скасували захід

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За заявою Facebook, через "зростаючу заклопотаність у зв'язку з вірусом Covid-19" корпорація відмовилася від формату публічного заходу, раніше запланованого на 5 і 6 травня, на користь серії онлайн-трансляцій.

Коли проведуть конференцію

Список веб-конференцій та точна дата їх проведення будуть опубліковані на офіційному сайті організатора в найближчі тижні. Компанія також виділить 500 000 доларів на пожертви для перспективних розробників і студентів замість відрахувань частини грошей з продажів квитків на конференцію.

Інші заходи теж під питанням

У світлі останніх подій поки невідомо, чи відбудуться весняні заходи на кшталт Microsoft Build та Google I/O. Не виключено, що техноспільнота на якийсь час відмовиться від публічних масових презентацій новинок.

Що важливо знати про коронавірус Covid-19? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 655 людей, а померло від неї 17 хворих. На території України не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом з Китаю.



Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 2 858 людей, загалом захворіли 83 391 людина (дані станом на ранок 28 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 36 598 людей одужали від коронавірусу.

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