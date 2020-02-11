Через коронавірус Vivo, Sony та Intel скасували заходи на MWC 2020

Кількість компаній, які відмовилися від участі у популярній виставці Mobile World Congress 2020 постійно зростає. Intel, Vivo, NTT Docomo, Sony, Amazon та низка інших компаній не демонструватимуть своїх напрацювань на виставці через спалах коронавірусу.

Раніше від участі в конгресі, який пройде у Барселоні, відмовилися LG, ZTE, Nvidia та Ericsson, що є найбільшою виставкою мобільних технологій у щорічному календарі. TCL також заявила, що не буде проводити прес-конференцію на виставці, але компанія все ж планує взяти участь, повідомляє The Verge.

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Безпека та добробут всіх наших співробітників та партнерів є нашим пріоритетом, і ми вирішили не брати участь у цьогорічному MWC,

– заявив прес-секретар Intel.

З аналогічною заявою виступила компанія Vivo, яка також послалась на стурбованість здоров’ям та безпекою своїх працівників та громадськості. Компанія планувала продемонструвати концепт телефону Apex 2020.

Схожа заява з'явилася на сайті компанії Sony. У повідомленні зазначено, що компанія уважно стежить за ситуацією навколо спалаху коронавірусу.

"Оскільки ми надаємо надзвичайно важливе значення безпеці та добробуту наших клієнтів, партнерів, засобів масової інформації та службовців, ми прийняли важке рішення відмовитися від виставок та участі на MWC 2020 у Барселоні", – мовиться на сайті компанії.

Серед інших компаній також відмовилися від участі у конгресі Amazon та TCL.

Заходи безпеки на виставці

У понеділок GSM Association, яка організовує MWC, випустила оновлену заяву, в якій детально описує подальші контрзаходи, які вона вживає проти поширення коронавірусу. Для гарантування безпеки відвідувачів конгресу асоціація вживатиме наступних заходів:

збільшить число лікарів на виставці;

введе політику "без рукостискань";

поміняє протокол передачі мікрофонів виступаючим.

Також заявлено, що ніхто з китайської провінції Хубей, де почався спалах, не матиме доступу до події. Тим же, хто завітав з інших регіонів Китаю, потрібно буде довести, що вони виїхали за межі країни протягом 14 днів.

Крім того, учасникам рекомендується бути готовими до карантину, коли це буде необхідно.

Раніше про закриття мережі роздрібних магазинів на території КНР оголосила компанія Xiaomi, а відомий галузевий аналітик Мін-Чі Куо передбачив падіння продажів нових iPhone через епідемію коронавірусу.

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