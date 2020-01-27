Через коронавірус: Xiaomi може скасувати презентацію Mi 10 у Пекіні

Від спалаху небезпечного коронавірусу в Китаї страждають не лише прості люди, але й бізнес. Раніше ми писали, що пневмонія зіпсувала плани Huawei. Зараз стало відомо, що компанія Xiaomi змушена була скасувати презентацію смартфона у Пекіні.

Є інформація, що одразу кілька компаній скасували свої конференції, в зокрема й Xiaomi. Про це повідомляє популярний інсайдер Xiaomishka.

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Деталі презентації

Компанія Xiaomi планувала представити нові смартфони лінійки Xiaomi Mi 10 на спеціальному заході 10 лютого. Однак, через спалах коронавірусу .корпорація може скасувати повноцінну прес-конференцію. Замість цього смартфони можуть презентувати в онлайн-режимі, без присутності преси.

Analysis of the latest information shows that due to the #coronarvirus, Beijing has canceled major events.#Xiaomi is considering transforming the offline conference into an online live broadcast. #Mi10 & #Mi10Pro may be released via online live streaming. The date is the same. — Xiaomishka (@xiaomishka) January 27, 2020

Що відомо про Xiaomi Mi 10

Як розповів генеральний директор компанії Лей Цзюнь, Xiaomi Mi 10 стане першим в світі смартфоном на основі однокристальної системи Snapdragon 865.

Що відомо про коронавірус? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак. Згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Франції тощо. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV.



Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За оснанніми даними, від вірусу померли 81 людина, загалом захворіли 2822 людини.

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