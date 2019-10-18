Через оновлення прошивки в iPhone виникають серйозні проблеми

Оновлення iPhone до операційної системи iOS 13.1.2 призвела до серйозних проблем із роботою смартфонів Apple. Оновлення компанія випустила наприкінці вересня. Розробники запевняли, що iOS 13.1.2 виправили недоліки та баги.

Як пише zdnet.com, насправді ж прошивка принесла смартфонам ще більше проблем.

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Що не так? Користувачі масово скаржаться, що після установки iOS 13.1.2 у iPhone виникли проблеми з дзвінками – вони можуть вибиватись через хвилину розмови.

Також користувачі повідомляють, що деякі вхідні дзвінки не відображаються. У декого під час розмови перестає працювати розмовний динамік і мікрофон. Крім того, власники iPhone завважили, що на смартфонах відбувається зменшення часу автономної роботи пристрою. Є також повідомлення про перегрів девайсу.

Як виправити? Користувачі також зауважили, що позбутися проблеми з дзвінками скидання мережевих налаштувань смартфона: "Налаштування" – "Основні" – "Скидання" – "Скинути настройки мережі".

Компанія вже випустила оновлення iOS 13.1.3. Тут є виправлення цих недоліків.

Оновлення iOS 13.1.3

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