Через помилку Facebook неопубліковані фото стали доступними для сторонніх

Соціальна мережа Facebook повідомила про помилку в програмному інтерфейсі (API), у зв’язку з чим неопубліковані фото користувачів стали доступними для сторонніх додатках.

Про це пише tehnot.com.

Так, додатки, яким користувач дав доступ до фото з хроніки, також отримували ключі від «історій» та всіх завантажених і навіть не опублікованих у Facebook знімків. Йдеться про ті фото, які користувач завантажив, але з якихось причин передумав публікувати. Фотографії були незахищеними в період з 13 по 25 вересня 2018 року.

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Як повідомили у соцмережі, через цю помилку могли постраждати дані 6,8 мільйона користувачів. Також у Facebook пообіцяли "попрацювати з розробниками", щоб ті видалили всі зайві фотографії.

А от користувачі, які могли постраждати через проблему, отримають повідомлення: "Ми шкодуємо, що таке трапилося".

Чергова помилка у Facebook

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