Через помилку розробників новачки отримали неймовірні особливості в грі Anthem

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Через помилку розробників новачки отримали неймовірні особливості в грі Anthem
Через помилку розробників новачки отримали неймовірні особливості в грі Anthem / Electronic Arts

Через баг в коді гри Anthem найбільш доступні види зброї, з якими користувачі починають знайомитися із шутером, виявилися ефективнішими за найбільш "наворочені" гвинтівки. Виявилося, що індикатори втрат некоректно відображають дійсність і зовсім непотрібні.

Як повідомляє "Популярная механика", багатокористувацький шутер Anthem від видавництва Electronic Arts за три тижні після випуску став яскравим прикладом того, як до створення гри краще не підходити.

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Список програмних помилок, складений користувачами, включає не тільки недоробки ігрового процесу, а й критичні баги, здатні перетворювати консолі в "цеглину".

Суть проблеми. Приміром, 6 березня користувач соціальної мережі Reddit опублікував результати свого дослідження ефективності різних видів зброї в грі. Він перевіряв скільки пострілів з кожної гвинтівки потрібно для знищення одного і того ж ворога.

Anthem
Скріншот з гри Anthem

Якщо вірити внутрішньоігровій інформації, за допомогою "захисної гвинтівки" першого рівня наноситься 286 одиниць втрати, а "палаюча гвинтівка Ралнера" 45 рівня завдає 1184 одиниці шкоди. Однак одного і того ж ворога перша знищує за чотири постріли, а друга – за шість.

Представники EA вже відреагували на пост і заявили, що "про проблему відомо, працюємо над вирішенням".

Ймовірні причини. Інші користувачі Reddit припустили, що справа у внутрішній системі балансу, яка зрівнює гравців різних рівнів при прямому протистоянні, що призводить до меншої ефективності високорівневої зброї в разі стрільби по примітивних противниках.

Трейлер гри Anthem – дивіться відео

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Теги: Новини Техно Техно Ігри Electronic Arts
Джерело: 24 Канал
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