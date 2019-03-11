Через помилку розробників новачки отримали неймовірні особливості в грі Anthem

Через баг в коді гри Anthem найбільш доступні види зброї, з якими користувачі починають знайомитися із шутером, виявилися ефективнішими за найбільш "наворочені" гвинтівки. Виявилося, що індикатори втрат некоректно відображають дійсність і зовсім непотрібні.

Як повідомляє "Популярная механика", багатокористувацький шутер Anthem від видавництва Electronic Arts за три тижні після випуску став яскравим прикладом того, як до створення гри краще не підходити.

Читайте також: Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn

Список програмних помилок, складений користувачами, включає не тільки недоробки ігрового процесу, а й критичні баги, здатні перетворювати консолі в "цеглину".

Суть проблеми. Приміром, 6 березня користувач соціальної мережі Reddit опублікував результати свого дослідження ефективності різних видів зброї в грі. Він перевіряв скільки пострілів з кожної гвинтівки потрібно для знищення одного і того ж ворога.



Скріншот з гри Anthem

Якщо вірити внутрішньоігровій інформації, за допомогою "захисної гвинтівки" першого рівня наноситься 286 одиниць втрати, а "палаюча гвинтівка Ралнера" 45 рівня завдає 1184 одиниці шкоди. Однак одного і того ж ворога перша знищує за чотири постріли, а друга – за шість.

Представники EA вже відреагували на пост і заявили, що "про проблему відомо, працюємо над вирішенням".

Ймовірні причини. Інші користувачі Reddit припустили, що справа у внутрішній системі балансу, яка зрівнює гравців різних рівнів при прямому протистоянні, що призводить до меншої ефективності високорівневої зброї в разі стрільби по примітивних противниках.

Трейлер гри Anthem – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно