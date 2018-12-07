Через помилку стажера Google втратив 10 мільйонів доларів
Корпорація Google помилково запустила рекламну кампанію, яка коштувала холдингу 10 мільйонів доларів. Проблема виникла через стажера, який запустив рекламу на відкритій біржі, де можна купувати і продавати рекламне місце через аукціон в режимі онлайн.
Про це пише видання theВabel.
Стажер просто натиснув не на ту клавішу, в результаті чого запустив тестову рекламу на величезній кількості веб-сторінок і додатків.
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Замовлення, розміщене там, передбачало виплату 25 центів на кожну тисячу переглядів рекламного оголошення при тому, що вартість оренди всієї рекламної площі становить від 2 до 4 доларів.
В результаті рекламне оголошення, яке мало вигляд порожнього жовтого прямокутника, з'явилося на багатьох сайтах США та Австралії, і провисіло близько 45 хвилин.
Компанія вже пообіцяла компенсувати витрати тим, хто розмістив її тестовий логотип.
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