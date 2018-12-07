Через помилку стажера Google втратив 10 мільйонів доларів

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Google втратив 10 мільйонів доларів через помилку
Google втратив 10 мільйонів доларів через помилку / reklamaster.com

Корпорація Google помилково запустила рекламну кампанію, яка коштувала холдингу 10 мільйонів доларів. Проблема виникла через стажера, який запустив рекламу на відкритій біржі, де можна купувати і продавати рекламне місце через аукціон в режимі онлайн.

Про це пише видання theВabel.

Стажер просто натиснув не на ту клавішу, в результаті чого запустив тестову рекламу на величезній кількості веб-сторінок і додатків.

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Замовлення, розміщене там, передбачало виплату 25 центів на кожну тисячу переглядів рекламного оголошення при тому, що вартість оренди всієї рекламної площі становить від 2 до 4 доларів.

В результаті рекламне оголошення, яке мало вигляд порожнього жовтого прямокутника, з'явилося на багатьох сайтах США та Австралії, і провисіло близько 45 хвилин.

Компанія вже пообіцяла компенсувати витрати тим, хто розмістив її тестовий логотип.

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Теги: Техно IT-бізнес Google
Джерело: Техно
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