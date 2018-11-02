У одній із лікарень Чикаго під час підключення апарату для МРТ трапився витік гелію, який вивів з ладу iPhone та Apple Watch. Цікаво, що пристрої на Android працювали без змін.

Про це пише 9to5mac.com.

Так, системний адміністратор клініки Ерік Вуладрідж спочатку припустив, що причиною виключення пристроїв стали електромагнітні хвилі.

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"Моя перша думка полягала в тому, що МРТ має випромінювати якусь електромагнітну хвилю, і в цьому випадку у нас могло з'явитися багато проблем. Але Android-смартфони не постраждали, і медична електроніка в лікарні працювала нормально", – пригадує Вуладрідж.

То чому iPhone вийшли з ладу

Він зауважив, що поведінка ґаджетів Apple "була доволі дивною" – більшість з них були повністю непрацездатні. Навіть коли пристрої спробували зарядити, на екрані нічого не з’явилось. При цьому деякі пристрої таки працювали, але були проблеми із мережею.

В результаті Вуладрідж дійшов висновку, що все сталося через витік гелію під час випробувань МРТ.

Річ у тому, що процесори Apple використовують для роботи так звані MEMS-осцилятори – це пристрої, які відповідають за розподіл завдань процесора в часі. Атоми гелію настільки малі, що потрапляють в осцилятор і перешкоджають нормальному функціонуванню мікрочіпів.

В Apple користувачам "поламаних" девайсів пропонують залишити їх на тиждень, не заряджаючи, і проблема зникне.

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