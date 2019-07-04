Через збій у роботі Facebook показав, як підписує фото користувачів

3 липня у роботі соціальної мережі Facebook стався масовий збій. Багато користувачів не могли завантажити свої фото та відео. Натомість користувачі бачили текстові описи зображення у вигляді тегів.

Як пише The Verge, цей збій показав, як алгоритми штучного інтелекту компанії позначають зображення і фотографії, що публікуються користувачами на сторінках соцмережі.

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До прикладу, замість фотографії зі святкового застілля був опис: "зображення може містити: люди посміхаються, люди танцюють, весілля і в приміщенні". На іншому фото було написано: "зображення може містити: кіт" або "зображення може містити: текст"

Такі ж теги та описи система використовує і в Instagram.

Збій у роботі Facebook

Що було з Instagram та Facebook? 3 липня у роботі Facebook трапився масштабний збій. Скаржились користувачі і на сервіси Instagram та WhatsApp (що теж належать корпорації). Проблеми виникли із завантаженням та переглядом зображень, а також відправленням повідомлень.



У Facebook вже виступили із заявою та пояснили, що під час однієї з операцій з технічного обслуговування трапилась проблема, що й призвела до ускладнень із завантаженням зображень. Також там додали, що проблема вже вирішена.

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