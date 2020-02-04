Через збій у роботі Google Photos користувачі отримали приватні відео інших людей

Корпорація Google визнала, що через збій у роботі Google Фото, незнайомі користувачі отримали приватні відео інших людей. Інцидент трапився ще у листопаді 2019 року.

Як пише видання The Verge, цей витік трапився ще минулого року, але деталі стали відомі лише зараз. Про це сама компанія повідомила користувачам в черговій системній розсилці.

До теми: В "Google Картах" виявили незвичну уразливість: як це вдалося зробити

Деталі

Збої в роботі сервісу трапилися з 21 по 25 листопада 2019 року. Як пояснюють у Google, виникли технічні проблеми із сервісом Takeout.

Користувачі могли отримати неповний архів або частковий доступ до чужих відео. Це стосувалось саме відео, знімки користувачів не постраждали.

За даними видання 9to5Google, від збою постраждали 0,01 відсотка користувачів від усіх користувачів сервісу. Google Фото користуються понад мільярд людей, тож кількість потерпілих може бути близько 10 мільйонів людей.

Інші деталі у Google не уточнили деталей, лише запевнили, що виправили несправність протягом п'яти днів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно