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Через збій у роботі Google Photos користувачі отримали приватні відео інших людей

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Збій у роботі Google Photos / computerra

Корпорація Google визнала, що через збій у роботі Google Фото, незнайомі користувачі отримали приватні відео інших людей. Інцидент трапився ще у листопаді 2019 року.

Як пише видання The Verge, цей витік трапився ще минулого року, але деталі стали відомі лише зараз. Про це сама компанія повідомила користувачам в черговій системній розсилці.

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Деталі

Збої в роботі сервісу трапилися з 21 по 25 листопада 2019 року. Як пояснюють у Google, виникли технічні проблеми із сервісом Takeout.

Користувачі могли отримати неповний архів або частковий доступ до чужих відео. Це стосувалось саме відео, знімки користувачів не постраждали.

За даними видання 9to5Google, від збою постраждали 0,01 відсотка користувачів від усіх користувачів сервісу. Google Фото користуються понад мільярд людей, тож кількість потерпілих може бути близько 10 мільйонів людей.

Інші деталі у Google не уточнили деталей, лише запевнили, що виправили несправність протягом п'яти днів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Google
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