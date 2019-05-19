Чергова новинка від Xiaomi – автомат продажу смартфонів

Китайська компанія Xiaomi розпочала реалізацію нової схеми продажів мобільних продуктів – через спеціалізовані торгові автомати.

Перші апарати Mi Express Kiosk з'явилися в Індії. Через них пропонуються смартфони, фаблет, а також різні аксесуари, в тому числі чохли і гарнітури. Крім того, для продажу в автоматі доступні фітнес-трекери, портативні акумулятори та зарядні пристрої.

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Варто зазначити, що через автомати пропонуються продукти і під дочірніми брендами Xiaomi – це мобільні пристрої Redmi і POCO. Оплата може здійснюватись за допомогою банківської карти та готівкою.



Якщо цей проект буде вдалим, таких автоматів побільшає

Автомати із великим сенсорним дисплеєм, який дозволяє переглядати технічні характеристики доступних пристроїв та обирати. Торгові апарати будуть встановлюватися в людних місцях – наприклад, у великих магазинах. Якщо проект виявиться успішним, автомати Xiaomi можуть з'явитися в багатьох містах по всьому світу.

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