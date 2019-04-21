Чергова новинка від Xiaomi: чим виробники дивують цього разу

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Чергова новинка від Xiaomi
Чергова новинка від Xiaomi / Pingvin.pro

На платформі компанії Xiaomi – Youpin, з'явилась розумна подушка для сну. Серед матеріалів використовували графен, який поєднує в собі хороші електричні властивості, гнучкість, механічну міцність.

Подушка має кісткову провідність, тривимірний дизайн, знімає тиск на шийний відділ хребта, є особистий мобільний застосунок, мелодії для кращого засинання тощо.

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Пристрій допоможе зняти напругу після довгого робочого дня. Через сидячий спосіб життя, шийний відділ хребта постійно виснажується, а люди стали менше відпочивати, що призводить до порушення біологічного годинника.

Розумна подушка чудово допомагає знімати напругу
Розумна подушка чудово допомагає знімати напругу

Розумна подушка важить 1 кілограм 200 грам, а її габарити становлять 59х30х11.5 сантиметрів. Передача звуків відбувається через Bluetooth 5.0. Нижня частина подушки Xiaomi має нагрів, який "огортає" шию і знімає напругу. Також можна регулювати температуру нагріву – 38-42 °C, 42-48 °C або 48-52 °C.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: Техно 24
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