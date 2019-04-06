Чергова новинка від Xiaomi: чим вона особлива

Xiaomi випустила рацію з 1,77-дюймовим дисплеєм і батареєю на 5200 мАч за 67 доларів.

Ми вже писали про те, що компанія Xiaomi анонсувала відразу 20 нових продуктів. Що відомо про дводіапазонну рацію під назвою Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2.

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Кілька років тому Xiaomi вже випускала рацію MiJia Walkie Talkie 1s. Тепер пристрій оновили і поліпшили, додавши кілька корисних функцій. Рація отримала 1,77-дюймовий ЖК-дисплей, на якому відображається ще більше інформації. Причому букви і символи добре видно навіть на сонці.



Xiaomi вдосконалила свою рацію Walkie Talkie

Потужність передачі 5 Вт дозволяє ловити сигнал на відстані до 6 кілометрів. А акумулятор ємністю 5200 мАг забезпечить до 13 днів роботи в режимі очікування і до 15 годин повноцінної роботи. До слова, у попередньої моделі батарея більш ніж в два рази менше – 2190 мАг.

Зарядити пристрій можна через роз'єм USB-C. Також до рації підключається гарнітура – через 3,5-міліметровий роз'єм або через Bluetooth. Гучність динаміків у Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2 на 22% голосніший, ніж у попередній версії. Регулює гучність ручка, розташована поруч з антеною.

Окрім того, є ступінь захисту IP65, тобто рація не боїться пилу і невеликої кількості води. Але повнісю занурювати її у воду не можна.

Ціна: Вартість Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2 близько 67 доларів. Попередня модель була майже в два рази дешевшою – 35 доларів. Продажі стартують 9 квітня.

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