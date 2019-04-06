Чергова новинка від Xiaomi: чим вона особлива

145 Читать новость на русском
Чергова новинка від Xiaomi: чим вона особлива
Чергова новинка від Xiaomi: чим вона особлива / Gagadget.com

Xiaomi випустила рацію з 1,77-дюймовим дисплеєм і батареєю на 5200 мАч за 67 доларів.

Ми вже писали про те, що компанія Xiaomi анонсувала відразу 20 нових продуктів. Що відомо про дводіапазонну рацію під назвою Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2.

Читайте також: Xiaomi представила 20 нових продуктів: деталі та ціна

Кілька років тому Xiaomi вже випускала рацію MiJia Walkie Talkie 1s. Тепер пристрій оновили і поліпшили, додавши кілька корисних функцій. Рація отримала 1,77-дюймовий ЖК-дисплей, на якому відображається ще більше інформації. Причому букви і символи добре видно навіть на сонці.

Xiaomi вдосконалила свою рацію Walkie Talkie
Xiaomi вдосконалила свою рацію Walkie Talkie

Потужність передачі 5 Вт дозволяє ловити сигнал на відстані до 6 кілометрів. А акумулятор ємністю 5200 мАг забезпечить до 13 днів роботи в режимі очікування і до 15 годин повноцінної роботи. До слова, у попередньої моделі батарея більш ніж в два рази менше – 2190 мАг.

Зарядити пристрій можна через роз'єм USB-C. Також до рації підключається гарнітура – через 3,5-міліметровий роз'єм або через Bluetooth. Гучність динаміків у Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2 на 22% голосніший, ніж у попередній версії. Регулює гучність ручка, розташована поруч з антеною.

Окрім того, є ступінь захисту IP65, тобто рація не боїться пилу і невеликої кількості води. Але повнісю занурювати її у воду не можна.

Ціна: Вартість Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2 близько 67 доларів. Попередня модель була майже в два рази дешевшою – 35 доларів. Продажі стартують 9 квітня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
У Росії відреагували на Газову директиву ЄС проти "Північного потоку-2"
сьогодні
4595
Теги: Xiaomi Техно Ґаджети Новини Техно
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7758
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
3 квітня 16:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 2737
Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
2 квітня 19:03 Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
1024
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 березня 19:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1085
Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"
27 березня 15:02 Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"
1545
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук